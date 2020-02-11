Радиостанция «Наше радио» переходит в управление «ТаврМедиа».

Об этом пишет НВ.

— Радиостанция «Наше радио» переходит в управление «ТаврМедиа». Ранее станцией управляли в «UMH», а теперь — мы, — сообщил директор «TAVR Media» Игорь Чернышов.

По словам Игоря Чернышова, планируются изменения в составе руководства «Нашего радио», продажи рекламы теперь будут идти через «TAVR Media». О кардинальных изменениях в программном наполнении речь пока не идет.

В «UMH» пока не ответили на запрос редакции.

Радиохолдинг «TAVR Media» является одним из крупнейших в Украине. В него входят «Хит FM», «Русское радио Украина», «Кiss FM», «Радио Рокс», «Мелодия FM», «Relax». Согласно информации радиохолдинга, доля «TAVR Media» среди радиогрупп рынка Украины — 35,07%. Среди собственников «TAVR Media», согласно последним данным, — Виктор и Елена Пинчук, Николай и Руслан Баграевы.

Радиостанция «Наше радио» входила в медиахолдинг «UMH», который связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. По данным «TAVR Media», доля «UMH» среди радиогрупп рынка Украины — 18,57%.

По результатам третей волны исследования радиослушания, которое проводит по заказу межотраслевого промышленного объединения «Радиокомитет» исследовательская компания Kantar Ukraine в топ-5 рейтинговых радиостанций Украины входят 2 радиостанции TAVR Media — «Хит FM» и «Радио Рокс».

Переход «Нашего радио» под управление «TAVR Media» может свидетельствовать о значительных проблемах в холдинге «UMH».

— Последнее время UMH преследуют неудачи: проигрыш в суде по «Лаунж радио» и потеря частоты в Киеве, закрытие «Голоса столицы, смена управляющей компании «Нашего радио», которое перешло из UMH в TAVR Media, фактически ставит под сомнение возможность существования группы UMH. А назначение директором «Радио Пятница» Антона Озадовского как бы намекает на желание «Радио Пятница» двинуться в отдельное плавание. Боюсь, что до конца 2020 года УМХ может исчезнуть, - считает медиаэксперт Андрей Соломаха.

Напомним, в ноябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 миллионов гривен.