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В Донецкой области в течение 2020-го года планируют восстановить не менее тысячи жилых домов, пострадавших из-за вооруженной агрессии российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Отмечается, что в 886 домах есть возможность безопасно провести восстановительные работы силами личного состава ГСЧС. Такие данные привели представители департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА. При это, только военно-гражданская администрация Торецка сообщила, что в городе отсутствует поврежденный жилой фонд.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.
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В Донецкой области в течение 2020-го года планируют восстановить не менее тысячи жилых домов, пострадавших из-за вооруженной агрессии российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Отмечается, что в 886 домах есть возможность безопасно провести восстановительные работы силами личного состава ГСЧС. Такие данные привели представители департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА. При это, только военно-гражданская администрация Торецка сообщила, что в городе отсутствует поврежденный жилой фонд.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.