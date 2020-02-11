В Донецкой области в течение 2020-го года планируют восстановить не менее тысячи жилых домов, пострадавших из-за вооруженной агрессии российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Отмечается, что в 886 домах есть возможность безопасно провести восстановительные работы силами личного состава ГСЧС. Такие данные привели представители департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА. При это, только военно-гражданская администрация Торецка сообщила, что в городе отсутствует поврежденный жилой фонд.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.