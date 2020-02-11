В январе 2020 года размер оплаты труда чиновников рассчитывали по старым правилам, то есть не привязывая их к размеру средней зарплаты в Украине. По новым правилам в Кабинете министров начислят уже зарплаты за февраль.

Согласно данным правительства, в январе 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук получил 33,78 тысяч гривен ($1375), вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба получил 33,84 тысяч гривен ($1378), вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27,71 тысяч гривен ($1128).

Зарплата министра Кабмина Дмитрия Дубилета в январе составила 12,72 тысяч гривен ($518), министра внутренних дел Арсена Авакова – 47,29 тысяч гривен ($1926), а его заместители получили по 63-78 тысяч гривен ($2,5-3 тысячи). Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил 41,78 тысячу гривен ($1,7 тысячу), а его заместитель, торговый представитель Украины Тарас Качка, – 82,74 тысячи гривен ($3,3 тысячи).

Самую высокую зарплату среди всех министров и их заместителей получил замглавы МИД Сергей Кислица (постоянный представитель Украины при ООН) – 130,17 тысяч гривен ($5,3 тысяч), а сам министр иностранных дел Вадим Пристайко в январе получил 68,2 тысяч гривен ($2778).

Министр энергетики Алексей Оржель получил в январе 15,9 тысяч гривен ($647), министерка образования и здравоохранения Анна Новосад и глава Минздрава Зоряна Скалецкая в январе получили по 36-37 тысяч гривен ($1,4-1,5 тысячу).

Уволенная министерка развития общин Алена Бабак за январь 2020 года получила 32,7 тысячи гривен ($1331), министерка социальной политики Юлия Соколовская – 40 тысяч гривен ($1629), министерка финансов Оксана Маркарова – 45,1 тысяч гривен ($1837), министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52,68 тысячи гривен ($2,1 тысячи).

Министр молодежи и спорта Владимир Бородянский в январе получил 43,85 тысячи гривен ($1786), а его заместители – по 80,5 тысяч гривен ($3279), министр обороны Андрей Загороднюк за январь получил 18,64 тысяч гривен ($759), а его заместители – по 66-75 тысяч гривен ($2,6-3 тысячи), министр юстиции Денис Малюська в январе получил 16 тысяч гривен ($651), министерка по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда получила 18,88 тысяч гривен ($769).

Самую маленькую зарплату в январе 2020 года получила заместительница министерки здравоохранения Ирина Шевченко – 5,366 тысяч гривен ($218).

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.