На создание украинского кино и сериалов предусмотрено 800-850 миллионов гривен.

Об этом во время брифинга сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передаёт УНН.

— Общая сумма, которая предусмотрена в Госкино - 750 миллионов гривен. И у нас еще есть сумма, которая предусмотрена в украинском культурном фонде - около 70 миллионов гривен. Около 800-850 миллионов гривен предусмотрено на кино и сериалы, - отметил Владимир Бородянский.

Напомним, что известный документалист заявил, что его фильм о Николаеве «слили» каналу «Россия-24»: «Использовала российская пропаганда».