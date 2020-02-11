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На создание украинского кино и сериалов предусмотрено 800-850 миллионов гривен.
Об этом во время брифинга сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передаёт УНН.
— Общая сумма, которая предусмотрена в Госкино - 750 миллионов гривен. И у нас еще есть сумма, которая предусмотрена в украинском культурном фонде - около 70 миллионов гривен. Около 800-850 миллионов гривен предусмотрено на кино и сериалы, - отметил Владимир Бородянский.
Напомним, что известный документалист заявил, что его фильм о Николаеве «слили» каналу «Россия-24»: «Использовала российская пропаганда».
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На создание украинского кино и сериалов предусмотрено 800-850 миллионов гривен.
Об этом во время брифинга сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передаёт УНН.
— Общая сумма, которая предусмотрена в Госкино - 750 миллионов гривен. И у нас еще есть сумма, которая предусмотрена в украинском культурном фонде - около 70 миллионов гривен. Около 800-850 миллионов гривен предусмотрено на кино и сериалы, - отметил Владимир Бородянский.
Напомним, что известный документалист заявил, что его фильм о Николаеве «слили» каналу «Россия-24»: «Использовала российская пропаганда».