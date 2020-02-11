Фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» победила в аукционе по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 21,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro.

Согласно данным ресурса, Департамент ЖКХ в четвертый раз объявила тендер по реконструкции перекрестка с предполагаемой стоимостью работ в 22 миллиона 887 тысяч 528 гривен. Предполагается, что за указанную сумму подрядчик должен будет завершить все запланированные работы до 1 июня 2020 года.

Участие в открытом аукционе приняло две фирмы, среди которых «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 21 миллион 841 тысячу 604 гривны и ООО «Новиком Инновейшен», которое запросило за выполнение работ 22 миллиона 55 тысяч гривен.

В итоге победу одержала фирма депутата Николаевского городского совета. В случае если тендерное предложение «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» не имеет нарушений чиновники заключат с компанией договор.

Стоит отметить, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» был зарегистрирован в 1998 году в городе Николаеве, на улице Гмырева, 1. Учредителем и непосредственным руководителем предприятия является депутат Николаевского городского совета от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Александр Шанайца.

«ДСК Николаевский домостроительный комбинат» получил за 2018 год на государственных закупках 9 миллионов 864 тысяч 347 гривен за поставку строительных материалов для воинских частей, в тоже время за 2017 год - всего 3 миллиона 424 тысячи 854 гривен.

Отметим, как сообщало издание Шиповник в 2018 году, фирма депутата «Николаевский домостроительный комбинат» уже несколько лет не может завершить строительство дома, размещенного по улице Потемкинская (угол улицы 1-я Слободская).

По словам дольщиков, договор на покупку квартиры был оформлен в сентябре 2016 года, в котором было указано, что дом будет сдан в конце 2017 года. Но темпы застройки были медленные, поэтому застройщик перенес сроки сдачи многоэтажки, размещенной по улице Потемкинская (угол улицы 1-я Слободская), на середину 2018 года, однако работы так и не были завершены.

Как сообщает издание Преступности.НЕТ в 2015 году милиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц ОДО «Николаевский домостроительный комбинат» и 3 февраля провела обыски в офисе этой фирмы. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в крупных размерах»). Данное уголовное производство касалось работ фирмы в доме по адресу Лазурная, 40, в котором произошел взрыв в мае 2014 года.

В частности в одном из судебных решений указывается, что следствие подозревало «Николаевский домостроительный комбинат» в осуществлении перевозки строительного мусора от разрушенного жилого дома в объемах значительно меньших, чем указано в актах приемки выполненных строительных работ формы КБ-2в, представленных к оплате заказчику.

Также в 2013 году Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины оштрафовала ОАО «Николаевский домостроительный комбинат» на сумму в 240 тыс гривен.