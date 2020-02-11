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В 2019 году население Николаевской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги (без учета электроэнергии) 3 миллиарда 96 миллионов гривен.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Выплаченная людьми сумма составила 98% от начисленной за год.
Стоит отметить, что по состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 470,8 миллионов гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 286,2 миллиона гривен, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 125,5 миллиона гривен.
Также долг за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод жителей Николаевщины составил 96,1 миллион гривен, за вывоз бытовых отходов - 18,8 миллионов гривен, по поставке электрической энергии - 16,4 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что член исполкома Николаева Александр Садыков считает, что городской совет может принять в коммунальную собственность ТЭЦ только после того, как государство погасит долги предприятия и выплатит компенсацию за изношенные сети.
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В 2019 году население Николаевской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги (без учета электроэнергии) 3 миллиарда 96 миллионов гривен.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Выплаченная людьми сумма составила 98% от начисленной за год.
Стоит отметить, что по состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 470,8 миллионов гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 286,2 миллиона гривен, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 125,5 миллиона гривен.
Также долг за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод жителей Николаевщины составил 96,1 миллион гривен, за вывоз бытовых отходов - 18,8 миллионов гривен, по поставке электрической энергии - 16,4 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что член исполкома Николаева Александр Садыков считает, что городской совет может принять в коммунальную собственность ТЭЦ только после того, как государство погасит долги предприятия и выплатит компенсацию за изношенные сети.