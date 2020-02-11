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В Николаевской области в 2019 году по сравнению с 2018 году производство промышленной продукции сократилось на 1,6%.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Среди отраслей промышленности уменьшились объемы в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 11,5%, производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 4,5%.
Также уменьшилось производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4%, машиностроение (кроме ремонта и монтажа машин и оборудования) - на 3,1%, металлургическое производство, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 0,6%.
В то же время в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выпуск вырос на 2,5%, производстве пищевых продуктов и напитков выросло на 4,7%, производство пищевых продуктов и напитков - на 4,7%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 10,9%, производстве химических веществ и химической продукции - на 11% и прочее.
Напомним, что в 2019 году население Николаевской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги (без учета электроэнергии) 3 миллиарда 96 миллионов гривен.
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В Николаевской области в 2019 году по сравнению с 2018 году производство промышленной продукции сократилось на 1,6%.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Среди отраслей промышленности уменьшились объемы в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 11,5%, производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 4,5%.
Также уменьшилось производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4%, машиностроение (кроме ремонта и монтажа машин и оборудования) - на 3,1%, металлургическое производство, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 0,6%.
В то же время в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выпуск вырос на 2,5%, производстве пищевых продуктов и напитков выросло на 4,7%, производство пищевых продуктов и напитков - на 4,7%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 10,9%, производстве химических веществ и химической продукции - на 11% и прочее.
Напомним, что в 2019 году население Николаевской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги (без учета электроэнергии) 3 миллиарда 96 миллионов гривен.