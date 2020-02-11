Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета, не сумев дважды провести по закупке детектора взрывчатых веществ объявила новые торги увеличив его стоимость на 100 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным сайта, чиновники объявилитретий тендер по закупке детектора взрывчатых веществ с ожидаемой стоимостью в 1 миллион 350 тысяч гривен. Предполагается, что в эту сумму входит цена товара в комплектации согласно тендерной документации, поставка до пункта назначения, гарантия, таможенное оформление, а также все необходимые налоги и сборы.

В соответствии с тендерным заданием детектор должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска, иметь разрешение на применение для обеспечения авиационной безопасности в аэропортах Украины согласно законодательству Украины, быть на основе технологии спектрометрии ионной подвижности, или аналогичной технологии. Источник ионизирующего излучения должен отсутствовать.

Оборудование должно выявлять взрывчатые вещества военного, промышленного и кустарного производства, включая тринитротолуол, нитроглицерин, гексоген, пентаэритриттетранитрат, нитрат аммония и прочие.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 27 февраля. Поставить оборудование в аэропорт должны до 31 марта 2020 года.

Примечательно, что в двух преыдущих закупках ожидаемая стоимость детектора оценивалась в 1 миллион 250 тысяч гривен.

Напомним, Управление инфраструктуры Николаевской ОГА перечислило на счет коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 25 миллионов гривен.