Американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года.

Об это сообщает Reuters.

Из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов.

В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Напомним, в марте прошлого года корпорация Boeing заявила о решении рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (США) временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета, из-за авиакатастрофы в Эфиопии.