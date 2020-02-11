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Американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года.
Об это сообщает Reuters.
Из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов.
В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.
Напомним, в марте прошлого года корпорация Boeing заявила о решении рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (США) временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета, из-за авиакатастрофы в Эфиопии.
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Американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года.
Об это сообщает Reuters.
Из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов.
В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.
Напомним, в марте прошлого года корпорация Boeing заявила о решении рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (США) временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета, из-за авиакатастрофы в Эфиопии.