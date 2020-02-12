Рабочая группа при Баштанском городском совете на заседании, 10 февраля, рекомендовала повысить тариф на водоснабжение в городе до 30,54 гривен за кубометр и на водоотведение – до 10,5 гривен за кубометр. Всего придется платить 41,04 гривну.

Об этом сообщается на сайте Баштанской ОТГ.

Проект решения уже включен в повестку заседания исполнительного комитета Баштанского горсовета, которое состоится в четверг, 13 февраля.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 февраля, внесла изменения в постановление относительно тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

Согласно решению комиссии, с 5 февраля стоимость кубометра водоснабжения в Николаеве составляет 13 гривен 89 копеек, а водоотведения 11 гривен 89 копеек за куб. Всего — 25,8 гривен.