Глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров объяснил, как правительство потратит 25 миллионов евро, которые Евросоюз выделил на цифровую трансформацию Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на диджитализацию.

По словам министра, эти деньги потратят на приложение «Дія» и разработку портала «Дія», оптимизацию и цифровизацию админуслуг, улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними, развитие широкополосного и мобильного интернета на территории страны, внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Михаил Федоров отметил, что на разработку приложения «Дія» не были потрачены бюджетные средства, однако оно быстро стало популярным среди граждан Украины — к нему присоединились больше 1,3 миллиона пользователей за 5 дней.

«Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего. Сегодня же, финансирование «Дія» взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном, это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией», — написал он.

Напомним, в началае февраля Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.