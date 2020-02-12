В Харькове собираются провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках коммунального предприятия «Муниципальная парковка» оборудовать заправки для электромобилей и газовые заправки.

Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.

«Мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП «Муниципальная парковка» появились электрозаправки и газозаправки», — отметил он.

Сергей Дульфан добавил, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.

Ранее сообщалось, что импорт электромобилей в Украину за год вырос на 40%.