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В Харькове собираются провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках коммунального предприятия «Муниципальная парковка» оборудовать заправки для электромобилей и газовые заправки.
Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.
«Мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП «Муниципальная парковка» появились электрозаправки и газозаправки», — отметил он.
Сергей Дульфан добавил, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.
Ранее сообщалось, что импорт электромобилей в Украину за год вырос на 40%.
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В Харькове собираются провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках коммунального предприятия «Муниципальная парковка» оборудовать заправки для электромобилей и газовые заправки.
Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.
«Мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП «Муниципальная парковка» появились электрозаправки и газозаправки», — отметил он.
Сергей Дульфан добавил, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.
Ранее сообщалось, что импорт электромобилей в Украину за год вырос на 40%.