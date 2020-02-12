В 2019 году на потребительском рынке Николаевской области цены выросли на 3,8%. Существенно подорожали крупы и фрукты.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Сообщается, что продукты питания и безалкогольные напитки стали стоить на 4,7% больше. Существенно подорожали крупы гречневые - в 1,7 раза, фрукты на 30,1%, соль на 19,2%. На 10,7-2,5% выросли цены на молокопродукты, хлеб, масло, пшено, рыбу и мясо.

При этом яйца подешевели на 15,9%, сало - на 10,5%. Цены табачные изделия повысились на 12,6%, алкогольные напитки - на 3,5%.

Стоит отметить, что оплата за жилье, воду, электричество и газ уменьшилась на 4,5% под влиянием снижения стоимости природного газа на 26,1%. В то же время повысились тарифы на отопление - на 19,2%, водоотведение - на 13,6%, водоснабжение - на 10,0%.

Напомним, что в Николаеве по состоянию на 1 января 2020 года работники 21 предприятия, учреждения, организации в городе не получили заработную плату. Долг перед ними составил 21,5 миллионов гривен.