Правительство предоставило субвенцию в 3,5 миллиарда гривен для реализации программы «Способная школа для лучших результатов», которая ставит целью развитие опорных и больших школ. Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 12 февраля 2020 года.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

— Правительственная программа и средства, выделенные на нее, помогут школам стать более безопасными и комфортными для учеников и их родителей, учителей и администраций школ. Ремонт или завершения строительства, закупка оборудования и создание учебных кабинетов, обновление интерьеров в школьных помещениях - вот возможности, которые предоставляет эта субвенция школам. В этом году она составляет 3,5 миллиарда, и наша задача ежегодно увеличивать ее объем, - отметила Министр образования и науки Украины Анна Новосад.

На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых получают образование не менее 350 учеников.

Средства субвенции будет предоставлено проектам, направленным на:

завершение недостроенных зданий и сооружений школ,

реконструкцию, капитальный ремонт,

формирование нового образовательного пространств

Проектные заявки для школ формируют их основатели, после чего предоставляют на рассмотрение в областные государственные администрации. ОГА формирует перечень всех проектов с указанием приоритетных и подает в МОН к 13 марту 2020. Минобразования утверждает проекты к финансированию.

До получения средств субвенции основатель выполняет проект за деньги местного бюджета, а также ежемесячно отчитывается ОГА о реализации. Все работы и мероприятия в рамках проекта должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.