По итогам 2019 года «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, уплатил 345,6 миллионов гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Рост данного показателя по сравнению с 2018 годом составил 115 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба «МСП Ника-Тера».

В частности, отчисления «Ника-Тера» в государственный бюджет за 2019 год выросли на 56% и составили 290,9 миллионов гривен. В то же время платежи в местный бюджет увеличились примерно на 20% до 54,7 миллионов гривен.

— Наш бизнес растет, в прошлом году нам удалось реализовать производственные планы, достигнув рекордных объемов перевалки. Вполне логично, что от развития бизнеса выигрывает регион. Сумма отчислений в бюджеты разных уровней почти на 50% превысила аналогичный показатель 2018 года. Выиграли муниципалитет, область. Выиграли люди – жители Николаевской области и сотрудники нашего предприятия. Рост отчислений связан не только с увеличением производственных показателей порта. Позиция нашего акционера – инвестировать в порт и создавать достойные условия работы. Логично, что увеличение фонда оплаты труда приводит к росту отчисления в местный бюджет, – прокомментировал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В 2019 году рост фонда оплаты труда в ООО «Ника-Тера» составил 28,5%.

В 2019 году грузооборот порта «Ника-Тера» составил рекордные 8,6 млн тонн, что обеспечило прирост перевалки по сравнению с 2018 годом на 2,8 млн тонн или 48%.