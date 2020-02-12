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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.
Об этом он рассказал во время брифинга, сообщают Буквы.
— Перед Новым годом мы приняли решение создать инструмент. Фактически мы позволили местной власти максимально снизить платежку, а именно учесть реальную цену на газ, а не ту, которая была заложена ранее. В декабре мы видели, что более 120 городов нас услышали, – рассказал Алексей Гончарук.
По итогам января 2020 года, как уверяет Гончарук, платежка будет немного выше, чем в декабре. Он объяснил это тем, что на рынке выросла цена на газ и объем потребления также увеличился.
Гончарук рассказал, что платежка за февраль будет самой низкой за всю зиму и ниже чем в том году.
— В феврале платежка будет значительно ниже, чем в декабре. Цены на газ после января продолжают падать, – подчеркнул Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины работают над тем, чтобы объединить в один документ платежки за газ и его доставку, однако там отмечают, что окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.
Об этом он рассказал во время брифинга, сообщают Буквы.
— Перед Новым годом мы приняли решение создать инструмент. Фактически мы позволили местной власти максимально снизить платежку, а именно учесть реальную цену на газ, а не ту, которая была заложена ранее. В декабре мы видели, что более 120 городов нас услышали, – рассказал Алексей Гончарук.
По итогам января 2020 года, как уверяет Гончарук, платежка будет немного выше, чем в декабре. Он объяснил это тем, что на рынке выросла цена на газ и объем потребления также увеличился.
Гончарук рассказал, что платежка за февраль будет самой низкой за всю зиму и ниже чем в том году.
— В феврале платежка будет значительно ниже, чем в декабре. Цены на газ после января продолжают падать, – подчеркнул Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины работают над тем, чтобы объединить в один документ платежки за газ и его доставку, однако там отмечают, что окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.