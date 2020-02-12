Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг поддерживает инициативу измерять потребление газа в киловаттах.

Об этом во время брифинга 12 февраля сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишут Буквы.

По словам Тарасюка, газ при транзите и импорте уже давно измеряется в киловаттах. Такая система измерения применяется и в Европе.

— Это решает несколько проблем. Одна из них — качество газа. Потому что калорийность газа — один из важнейших показателей качества газа, — сказал Валерий Тарасюк.

Такая система измерения, как отметил глава НКРЭКУ, является более эффективной. Например, из-за того, что потребители в Украине получают газ из различных источников, качество топлива в некоторых регионах ниже, а объемы его потребления — выше.

— Например, во Львове чтобы приготовить одну и то же емкость, необходимо использовать потратить 1,1 куб газа, а в Киеве — 1 куб, но во Львове заплатят больше, потому что платят за объем. Когда мы перейдем на киловатты мы заплатим одинаковую цену, — добавил Валерий Тарасюк.

В то же время Тарасюк подчеркнул, что для того, чтобы отказаться от измерения объемов потребленного топлива в кубических метрах, необходимо время.

— Переход на киловатты – однозначно правильная вещь. Надо это сделать, но не торопиться, чтобы успеть перевести всю нормативную базу, подготовить пользователей, объяснить, что это такое. Инициативу эту мы полностью поддерживаем, но поддерживаем ее введение, по меньшей мере, осенью, а возможно даже через год, чтобы спокойно к этому подготовиться, – подчеркнул глава НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины работают над тем, чтобы объединить в один документ платежки за газ и его доставку, однако там отмечают, что окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.