Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, сообщает Укринформ.

— Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньшую нагрузку в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись, - рассказал Валерий Тарасюк.

По его словам, разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.

— Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала меньше благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку, - отметил Валерий Тарасюк.

Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для потребителей, которые не потребляют газ.

— Потребителям, у которых есть только конфорка, это будет в среднем по Украине 2,8 гривен, у кого есть подогрев воды - 8,9 гривен, для частных домов, где еще есть котел, это будет 21,9 гривен. Будет минимальная платежка. Платить за обслуживание надо, - добавил Валерий Тарасюк.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу разобраться в ситуации с двойными платежками за коммунальные услуги.