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Компания «DP World», которая является одним из крупнейших портовых операторов в мире, приобрела контрольный пакет акций контейнерного терминала TIS в порту «Южный».
Об этом сообщают в компании TIS Container Terminal Ukraine в социальной сети Facebook.
В компании собщают, что контроль над контейнерным терминалом со стороны «DP World» должен обеспечить поступление дополнительных инвестиций в портовую инфраструктуру Украины. В частности ожидается, что «DP World» будет развивать дополнительные услуги для грузоперевозчиков и предложит новые сервисы для клиентов.
Также вхождение «DP World» в порт «Южный» позволит привлечь ведущих специалистов для управления контейнерным терминалом и ввести там новейшие IT-решения в работе с экспортерами и импортерами. Это должно упростить прохождение товаров через порты.
Справка: «DP World» работает в 50 странах мира, оперируя 78 морскими терминалами. В 2019 году компания обеспечила транспортировку 71 миллиона грузовых контейнеров (для сравнения, через все порту Украины за прошлый год прошло около 1 миллиона контейнеров). Штаб-квартира «DP World» находится в Дубае.
Напомним, китайская компания «COFCO» заявила о намерении расширить свой терминал по перевалке зерновых и масляничных в Николаевском морском порту.
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Компания «DP World», которая является одним из крупнейших портовых операторов в мире, приобрела контрольный пакет акций контейнерного терминала TIS в порту «Южный».
Об этом сообщают в компании TIS Container Terminal Ukraine в социальной сети Facebook.
В компании собщают, что контроль над контейнерным терминалом со стороны «DP World» должен обеспечить поступление дополнительных инвестиций в портовую инфраструктуру Украины. В частности ожидается, что «DP World» будет развивать дополнительные услуги для грузоперевозчиков и предложит новые сервисы для клиентов.
Также вхождение «DP World» в порт «Южный» позволит привлечь ведущих специалистов для управления контейнерным терминалом и ввести там новейшие IT-решения в работе с экспортерами и импортерами. Это должно упростить прохождение товаров через порты.
Справка: «DP World» работает в 50 странах мира, оперируя 78 морскими терминалами. В 2019 году компания обеспечила транспортировку 71 миллиона грузовых контейнеров (для сравнения, через все порту Украины за прошлый год прошло около 1 миллиона контейнеров). Штаб-квартира «DP World» находится в Дубае.
Напомним, китайская компания «COFCO» заявила о намерении расширить свой терминал по перевалке зерновых и масляничных в Николаевском морском порту.