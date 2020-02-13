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Аппарат Верховной Рады Украины прошлого года приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 тысяч 500 пластиковых и 3 тысячи 500 бумажных.
Об этом передает движение «Честно».
Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика – около 97 милиметров, а «бумажного» – приблизительно 95 милиметров. В «Честно» подсчитали высоту всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков. Длина достигает около 16,25 километров.
Суммарная длина «бумажных» стаканчиков составляет примерно 333 метров. Вместе длина и пластиковых и бумажных стаканов – около 16,6 километров.
Отмечается, что такое расстояние, например, дорога от станции метро «Бориспольская» до аэропорта «Борисполь». В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.
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Аппарат Верховной Рады Украины прошлого года приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 тысяч 500 пластиковых и 3 тысячи 500 бумажных.
Об этом передает движение «Честно».
Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика – около 97 милиметров, а «бумажного» – приблизительно 95 милиметров. В «Честно» подсчитали высоту всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков. Длина достигает около 16,25 километров.
Суммарная длина «бумажных» стаканчиков составляет примерно 333 метров. Вместе длина и пластиковых и бумажных стаканов – около 16,6 километров.
Отмечается, что такое расстояние, например, дорога от станции метро «Бориспольская» до аэропорта «Борисполь». В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.