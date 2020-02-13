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Первомайский городской голова Людмила Дромашко прокомментировала жалобы местных жителей на плохие дороги в городе, отметив, что может действовать только в пределах выделенных средств.
Об этом она рассказала корреспонденту изданию «Мой город».
Людмила Дромашко сообщила, что в бюджете города Первомайск на 2020 год предусмотрено всего 1,4 миллиона на содержание и текущий ремонт дорог.
— Мне бы очень хотелось, чтобы у нас в городе были идеальные дороги, но я могу действовать только в пределах средств, предусмотренных на 2020 год. В бюджете на 2020 год предусмотрено на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог 1 миллион 440 тысяч гривен. Сейчас работает рабочая группа, которая будет определять первоочередность работ, — отметила она.
Мэр Первомайска также добавила, что сегодня на государственном уровне внедряется политика отхода от ямочного ремонта, однако на такие работы необходимы немалые средства, которых у Первомайска нет. Она сообщила, что в городском бюджете вообще не заложены средства на капитальный ремонт дорог.
Напомним, ранее жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.
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Первомайский городской голова Людмила Дромашко прокомментировала жалобы местных жителей на плохие дороги в городе, отметив, что может действовать только в пределах выделенных средств.
Об этом она рассказала корреспонденту изданию «Мой город».
Людмила Дромашко сообщила, что в бюджете города Первомайск на 2020 год предусмотрено всего 1,4 миллиона на содержание и текущий ремонт дорог.
— Мне бы очень хотелось, чтобы у нас в городе были идеальные дороги, но я могу действовать только в пределах средств, предусмотренных на 2020 год. В бюджете на 2020 год предусмотрено на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог 1 миллион 440 тысяч гривен. Сейчас работает рабочая группа, которая будет определять первоочередность работ, — отметила она.
Мэр Первомайска также добавила, что сегодня на государственном уровне внедряется политика отхода от ямочного ремонта, однако на такие работы необходимы немалые средства, которых у Первомайска нет. Она сообщила, что в городском бюджете вообще не заложены средства на капитальный ремонт дорог.
Напомним, ранее жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.