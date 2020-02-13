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Суд продлил до 12 апреля действие обязательсв бывшему исполняющего обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрею Максименко, которого НАБУ и САП подозревают в получении неправомерной выгоды.
Такое решение 10 февраля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, Андрея Максименко задержали при получении части взятки. Позже ему сообщили о подозрении, а суд взял под стражу с альтернативой залога. Эту сумму за экс-начальника Службы дорог внесли.
После чего на Андреф Максименко возложили следующие обязательства: являться по первому вызову; не выезжать за границу без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет. Позже, суд снял с него браслет.
В связи с приближением даты завершения их действия прокурор САП просил продлить обязательства. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил и продлил обязательства до 12 апреля.
Напомним, что 2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
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Суд продлил до 12 апреля действие обязательсв бывшему исполняющего обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрею Максименко, которого НАБУ и САП подозревают в получении неправомерной выгоды.
Такое решение 10 февраля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, Андрея Максименко задержали при получении части взятки. Позже ему сообщили о подозрении, а суд взял под стражу с альтернативой залога. Эту сумму за экс-начальника Службы дорог внесли.
После чего на Андреф Максименко возложили следующие обязательства: являться по первому вызову; не выезжать за границу без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет. Позже, суд снял с него браслет.
В связи с приближением даты завершения их действия прокурор САП просил продлить обязательства. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил и продлил обязательства до 12 апреля.
Напомним, что 2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.