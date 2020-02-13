В авиакомпании предложили «спасательные тарифы» для тех, кто планировал путешествие из Одессы на крыльях лоукостера Wizz Air с апреля по июнь.

В частности, речь идет о тарифах на перелеты из/в Одессу с апреля по июнь 2020 года, пишет Центр транспортных стратегий.

Тем, кто намерен путешествовать из Одессы в Будапешт, Катовице, Гданьск, Вроцлав или Берлин, ирландский лоукостер предлагает цены на билеты от 19,99 до 27,99 евро.

Кроме того, аналогичные меры Ryanair решил предпринять на маршрутах Лондон (Станстед) -Прага и Лондон (Станстед) — Осло (Торп), перелеты по которым Wizz Air закрывает с мая текущего года.

«Мы выпустили «спасательные» тарифы, чтобы помочь клиентам, пострадавшим от приостановки маршрутов Wizz Air в Одессе и отмены лондонских маршрутов из Лондона (Лутон) в Прагу и Осло», — заявила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Напомним, ранее стало известно о приостановке рейсов Wizz Air из Одессы с 26 апреля по 5 июня. Причиной является строительство новой ВПП воздушной гавани, которое перешло к стадии, требующей временного сокращения доступной для использования длины существующей полосы.