|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.31 грн
|26.81 грн
В авиакомпании предложили «спасательные тарифы» для тех, кто планировал путешествие из Одессы на крыльях лоукостера Wizz Air с апреля по июнь.
В частности, речь идет о тарифах на перелеты из/в Одессу с апреля по июнь 2020 года, пишет Центр транспортных стратегий.
Тем, кто намерен путешествовать из Одессы в Будапешт, Катовице, Гданьск, Вроцлав или Берлин, ирландский лоукостер предлагает цены на билеты от 19,99 до 27,99 евро.
Кроме того, аналогичные меры Ryanair решил предпринять на маршрутах Лондон (Станстед) -Прага и Лондон (Станстед) — Осло (Торп), перелеты по которым Wizz Air закрывает с мая текущего года.
«Мы выпустили «спасательные» тарифы, чтобы помочь клиентам, пострадавшим от приостановки маршрутов Wizz Air в Одессе и отмены лондонских маршрутов из Лондона (Лутон) в Прагу и Осло», — заявила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.
Напомним, ранее стало известно о приостановке рейсов Wizz Air из Одессы с 26 апреля по 5 июня. Причиной является строительство новой ВПП воздушной гавани, которое перешло к стадии, требующей временного сокращения доступной для использования длины существующей полосы.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В авиакомпании предложили «спасательные тарифы» для тех, кто планировал путешествие из Одессы на крыльях лоукостера Wizz Air с апреля по июнь.
В частности, речь идет о тарифах на перелеты из/в Одессу с апреля по июнь 2020 года, пишет Центр транспортных стратегий.
Тем, кто намерен путешествовать из Одессы в Будапешт, Катовице, Гданьск, Вроцлав или Берлин, ирландский лоукостер предлагает цены на билеты от 19,99 до 27,99 евро.
Кроме того, аналогичные меры Ryanair решил предпринять на маршрутах Лондон (Станстед) -Прага и Лондон (Станстед) — Осло (Торп), перелеты по которым Wizz Air закрывает с мая текущего года.
«Мы выпустили «спасательные» тарифы, чтобы помочь клиентам, пострадавшим от приостановки маршрутов Wizz Air в Одессе и отмены лондонских маршрутов из Лондона (Лутон) в Прагу и Осло», — заявила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.
Напомним, ранее стало известно о приостановке рейсов Wizz Air из Одессы с 26 апреля по 5 июня. Причиной является строительство новой ВПП воздушной гавани, которое перешло к стадии, требующей временного сокращения доступной для использования длины существующей полосы.