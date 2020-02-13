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Олигарх Игорь Коломойский открыл на западной Украине две компании по производству оружия и боеприпасов. Обе — по адресам своих нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом сообщает газета «Лица» со ссылкой на данные аналитической платформы YouControl.
На территории ОАО «НПК-Галичина» в пгт Дрогобыч Львовской области и ОАО «Нафтохимик Прикарпатье» в г. Надворная Ивано-Франковской области открылись два ООО с основным видом деятельности «Производство оружия и боеприпасов».
25% в обеих ПАО принадлежат государству Украина в лице субъекта управления объектами государственной собственности — Фонда государственного имущества Украины.
И ООО «Таргет-М» (код 43477833), и ООО «Рокот-М» (код 43476164) были зарегистрированы 29 января 2020г.
90% обеих компаний принадлежат соответствующим нефтеперерабатывающим заводам, 10% — «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС» с Делрей Бич штата Флорида США.
Конечными бенефициарными владельцами обеих компаний значатся:
Газета отмечает, что американцы Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного «Приватбанка» в канцлерский суд штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 миллиона долларов США, которые принадлежали вкладчикам «Приватбанка» в Украине.
Напомним, Верховный суд отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов предыдущих инстанций о взыскании с компании «Гаджибей» Игоря Коломойского ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных ПриватБанку до его национализации и по которым компания Коломойского стала поручителем.
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Олигарх Игорь Коломойский открыл на западной Украине две компании по производству оружия и боеприпасов. Обе — по адресам своих нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом сообщает газета «Лица» со ссылкой на данные аналитической платформы YouControl.
На территории ОАО «НПК-Галичина» в пгт Дрогобыч Львовской области и ОАО «Нафтохимик Прикарпатье» в г. Надворная Ивано-Франковской области открылись два ООО с основным видом деятельности «Производство оружия и боеприпасов».
25% в обеих ПАО принадлежат государству Украина в лице субъекта управления объектами государственной собственности — Фонда государственного имущества Украины.
И ООО «Таргет-М» (код 43477833), и ООО «Рокот-М» (код 43476164) были зарегистрированы 29 января 2020г.
90% обеих компаний принадлежат соответствующим нефтеперерабатывающим заводам, 10% — «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС» с Делрей Бич штата Флорида США.
Конечными бенефициарными владельцами обеих компаний значатся:
Газета отмечает, что американцы Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного «Приватбанка» в канцлерский суд штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 миллиона долларов США, которые принадлежали вкладчикам «Приватбанка» в Украине.
Напомним, Верховный суд отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов предыдущих инстанций о взыскании с компании «Гаджибей» Игоря Коломойского ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных ПриватБанку до его национализации и по которым компания Коломойского стала поручителем.