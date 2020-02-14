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Американская компания Tesla отзывает 15 000 электромобилей Model X в Северной Америке из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма.
Об этом сообщает Reuters.
В агентстве подчеркнули, что 14 193 электромобилей отзовут в США и 843 - в Канаде.
По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) и министерства транспорта Канады, алюминиевые болты, которыми усилитель руля крепится к корпусу редуктора, подвержены коррозии и возможная поломка этих болтов может привести к снижению мощности или полному отказу усилителя руля.
Отмечается, что проблему Tesla обнаружила в регионах с очень холодным климатом, где на дорогах используются соли. Отзывать будут электромобили, выпущенные до середины октября 2016 года.
В NHTSA заявили, что никаких данных об авариях или травмах связанных с неисправностью Tesla Model X нет. В минтранспорта Канады подчеркнули, что американская компания заменит подвесные болты электрокаров и при необходимости - рулевой механизм.
Напомним, в 2017 году Tesla Motors отозвала около 53 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за проблем со стояночным тормозом.
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Американская компания Tesla отзывает 15 000 электромобилей Model X в Северной Америке из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма.
Об этом сообщает Reuters.
В агентстве подчеркнули, что 14 193 электромобилей отзовут в США и 843 - в Канаде.
По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) и министерства транспорта Канады, алюминиевые болты, которыми усилитель руля крепится к корпусу редуктора, подвержены коррозии и возможная поломка этих болтов может привести к снижению мощности или полному отказу усилителя руля.
Отмечается, что проблему Tesla обнаружила в регионах с очень холодным климатом, где на дорогах используются соли. Отзывать будут электромобили, выпущенные до середины октября 2016 года.
В NHTSA заявили, что никаких данных об авариях или травмах связанных с неисправностью Tesla Model X нет. В минтранспорта Канады подчеркнули, что американская компания заменит подвесные болты электрокаров и при необходимости - рулевой механизм.
Напомним, в 2017 году Tesla Motors отозвала около 53 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за проблем со стояночным тормозом.