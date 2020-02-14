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Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в проведении реформ, но ожидает выполнения ранее согласованных мер для утверждения советом директоров Фонда новой программы макрофинансирования EFF на $ 5,5 миллиардов.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в Вашингтоне сегодня, 13 февраля, пишет ZN.ua.
— Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются, – сказал Джерри Райс.
При этом он затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.
Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы является: усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.
Напомним, в декабре прошлого года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 миллиардов.
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Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в проведении реформ, но ожидает выполнения ранее согласованных мер для утверждения советом директоров Фонда новой программы макрофинансирования EFF на $ 5,5 миллиардов.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в Вашингтоне сегодня, 13 февраля, пишет ZN.ua.
— Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются, – сказал Джерри Райс.
При этом он затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.
Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы является: усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.
Напомним, в декабре прошлого года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 миллиардов.