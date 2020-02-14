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В США суд удовлетворил иск компании «Amazon Inc», которая требовала отменить действие контракта Пентагона с «Microsoft» на 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters
Отмечается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и «Microsoft» на услуги в области облачных вычислений. Точные сроки прекращения контракта пока неизвестны.
Напомним, в октябре прошлого года Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения «Microsoft» победителем на заключение контракта на 10 миллиардов долларов на 10 лет.
Позже стало известно, что «Amazon» собирается оспорить передачу Пентагоном контракта на $10 миллиардов компании «Microsoft».
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В США суд удовлетворил иск компании «Amazon Inc», которая требовала отменить действие контракта Пентагона с «Microsoft» на 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters
Отмечается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и «Microsoft» на услуги в области облачных вычислений. Точные сроки прекращения контракта пока неизвестны.
Напомним, в октябре прошлого года Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения «Microsoft» победителем на заключение контракта на 10 миллиардов долларов на 10 лет.
Позже стало известно, что «Amazon» собирается оспорить передачу Пентагоном контракта на $10 миллиардов компании «Microsoft».