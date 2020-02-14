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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 6 миллионов 150 тысяч на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 13 февраля объявили торги на выполнение услуг по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений в Николаеве до 20 декабря 2020 года (удаление, обрезка деревьев и корчевание пней) за 6 миллионов 150 тысяч гривен.
В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен будет удалять деревья мелколистных пород с нагрузкой и вывозом веток и древесины (925 м3), твердолиственных пород (2785 м3), провести обрезку 11 тысяч 741 дерева и выкорчевать 1018 пней.
Напомним, что Администрация Корабельного района Николаева собирается потратить 1,2 миллиона гривен на снос, обрезку и кронирование деревьев в 2020 году.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 6 миллионов 150 тысяч на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 13 февраля объявили торги на выполнение услуг по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений в Николаеве до 20 декабря 2020 года (удаление, обрезка деревьев и корчевание пней) за 6 миллионов 150 тысяч гривен.
В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен будет удалять деревья мелколистных пород с нагрузкой и вывозом веток и древесины (925 м3), твердолиственных пород (2785 м3), провести обрезку 11 тысяч 741 дерева и выкорчевать 1018 пней.
Напомним, что Администрация Корабельного района Николаева собирается потратить 1,2 миллиона гривен на снос, обрезку и кронирование деревьев в 2020 году.