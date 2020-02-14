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Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Мининфраструктуры обжаловало запрет на проведение любых действий по передаче порта «Херсон» в концессию в Шестом апелляционном суде Киева.
— Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит, – сообщил Владислав Криклий.
Он добавил, что в правительстве намерены защищать каждого инвестора в украинскую инфраструктурную отрасль, в том числе и от несправедливых судебных решений.
Напомним, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать 124 миллиона долларов в данный проект. Компания QTerminals планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко заявил, что компания Qterminals получила его за «копейки».
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Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Мининфраструктуры обжаловало запрет на проведение любых действий по передаче порта «Херсон» в концессию в Шестом апелляционном суде Киева.
— Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит, – сообщил Владислав Криклий.
Он добавил, что в правительстве намерены защищать каждого инвестора в украинскую инфраструктурную отрасль, в том числе и от несправедливых судебных решений.
Напомним, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать 124 миллиона долларов в данный проект. Компания QTerminals планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко заявил, что компания Qterminals получила его за «копейки».