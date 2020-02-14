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Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет около 10 миллиардов в год.
Об этом в интервью Лига рассказала Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления «Строительство» Офиса эффективного регулирования (BRDO).
Речь идет о посреднических услугах в строительстве жилой недвижимости, промышленных объектах, дорогах и мостах.
В зависимости от проекта, по подсчетам Шуляк, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.
— Если это центральная часть города – взятки и откаты выше, в области - немного меньше, - отметила депутат Елена Шуляк.
По словам Шуляк, ГАСИ - одна из самых коррумпированных госинспекций в Украине, где с 2011 года была создана так званая схема «пять долларов с метра квадратного», по которой застройщики платили взятки за получение разрешительной документации.
Сейчас, как объясняет нардеп, Кабмин рассматривает варианты ликвидации ГАСИ - разделение контрольной и разрешительной функции органа. В частности, обсуждается вариант передачи разрешительной функции органам местного самоуправления или структурам при министерстве.
Напомним, что Николаевская область стала лидером среди регионов Украины по объемам теневого выращивания агропродукции.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет около 10 миллиардов в год.
Об этом в интервью Лига рассказала Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления «Строительство» Офиса эффективного регулирования (BRDO).
Речь идет о посреднических услугах в строительстве жилой недвижимости, промышленных объектах, дорогах и мостах.
В зависимости от проекта, по подсчетам Шуляк, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.
— Если это центральная часть города – взятки и откаты выше, в области - немного меньше, - отметила депутат Елена Шуляк.
По словам Шуляк, ГАСИ - одна из самых коррумпированных госинспекций в Украине, где с 2011 года была создана так званая схема «пять долларов с метра квадратного», по которой застройщики платили взятки за получение разрешительной документации.
Сейчас, как объясняет нардеп, Кабмин рассматривает варианты ликвидации ГАСИ - разделение контрольной и разрешительной функции органа. В частности, обсуждается вариант передачи разрешительной функции органам местного самоуправления или структурам при министерстве.
Напомним, что Николаевская область стала лидером среди регионов Украины по объемам теневого выращивания агропродукции.