Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет около 10 миллиардов в год.

Об этом в интервью Лига рассказала Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления «Строительство» Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Речь идет о посреднических услугах в строительстве жилой недвижимости, промышленных объектах, дорогах и мостах.

В зависимости от проекта, по подсчетам Шуляк, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.

— Если это центральная часть города – взятки и откаты выше, в области - немного меньше, - отметила депутат Елена Шуляк.

По словам Шуляк, ГАСИ - одна из самых коррумпированных госинспекций в Украине, где с 2011 года была создана так званая схема «пять долларов с метра квадратного», по которой застройщики платили взятки за получение разрешительной документации.

Сейчас, как объясняет нардеп, Кабмин рассматривает варианты ликвидации ГАСИ - разделение контрольной и разрешительной функции органа. В частности, обсуждается вариант передачи разрешительной функции органам местного самоуправления или структурам при министерстве.

Напомним, что Николаевская область стала лидером среди регионов Украины по объемам теневого выращивания агропродукции.