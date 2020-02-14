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Постановлением от 14 февраля 2020 суд обязал интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины, разблокировать работу сайтов международной компании Favbet в Украине.
Об этом представители компании сообщили Лига.
Данное постановление обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.
Напомним, что 30 января 2020 года судебным решением была заблокирована деятельность сайтов, принадлежащих международной беттинговий компании Favbet. Это сайт - favbet.com и favorit.com.ua.
— В Украине Favbet занимает активную позицию относительно легализации игорного бизнеса. Компания апеллирует к наиболее удачным европейским практикам законодательного регулирования отрасли. Также, мы имеем активную гражданскую позицию по недопущению на локальный рынок российского игорного бизнеса, - комментирует решение суда Екатерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации.
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Постановлением от 14 февраля 2020 суд обязал интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины, разблокировать работу сайтов международной компании Favbet в Украине.
Об этом представители компании сообщили Лига.
Данное постановление обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.
Напомним, что 30 января 2020 года судебным решением была заблокирована деятельность сайтов, принадлежащих международной беттинговий компании Favbet. Это сайт - favbet.com и favorit.com.ua.
— В Украине Favbet занимает активную позицию относительно легализации игорного бизнеса. Компания апеллирует к наиболее удачным европейским практикам законодательного регулирования отрасли. Также, мы имеем активную гражданскую позицию по недопущению на локальный рынок российского игорного бизнеса, - комментирует решение суда Екатерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации.