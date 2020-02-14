Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации собирается отдать подряд по реконструкции областного дома ребенка скандальной фирме «Антреса-Буд» на 4,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZoroo.

Согласно данным ресурса чиновники в обход тендерной процедуры собираются отдать компании подряд по реконструкции областного дома ребенка по улице Бутомы, 7б, на сумму в 4 миллиона 724 тысячи 635 гривен.

В пояснительной записке к тендеру сообщается, что ранее в 2018 году с компанией «Антреса-Буд» был заключен договор по капитальному ремонту дома ребенка на сумму в 23 миллиона 103 тысячи 511 гривен. В ходе выполнения работ выяснилось, что само здание находится в удручающем состоянии, в связи чем возникает необходимость проведения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте.

В соответствии с тендерным заданием компания должна будет до 31 декабря 2021 года провести сантехнические и электромонтажные работы в санузле изолятора, общестроительные работы архива, работы по отделке лестничных клеток и холлов второго корпуса первого и второго этажа, устройство защиты модульной ограждения игровых уличных площадок пластиковыми трубами, замену внешних выпусков канализации, изменить покрытие под беседками с газонной травы на резиновую плитку, изменить асфальтобетонное покрытие проездов на покрытие из тротуарной плитки и выполнить ряд других видов работ.

На данный момент ожидается заключения договора с компанией.

Отметим, что именно фирма «Антреса-Буд» с 2016 года занималась реконструкцией трамункта в БСМП, который открыли только в декабре 2019 года.

Помиом этого, компания «Антреса-Буд» с 2017 года занимается реконструкцией корабля в детском городке «Сказка», на которую нужно выделить еще 2,7 миллиона гривен из бюджета Николаева.