Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, который был наложен в январе из-за гриппа птицы.

Об этом написал в Facebook представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

—Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины с непораженных птичьим гриппом территорий Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской Комиссией, был сегодня, 14 февраля, рассмотрен государствами-членами на заседании Комитета PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee), - отметил Николай Точицкий.

Он сказал, что решение было принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС.

— Это означает, что в ЕС прислушивались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины со всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами, - подчеркнул дипломат и добавил, что решение еще должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.

Торговый представитель Украины Тарас Качка подтвердил в Facebook, что ЕС поддержал решение о зонировании случаев гриппа птицы в Украине, то есть запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины снят.

— Действительно, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитаров и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере, - написал Тарас Качка.

Напомним, по результатам 2019 года Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.