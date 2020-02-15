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Переговоры по поводу мирового соглашения в рамках дизельного скандала между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии завершились провалом.
Однако автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, которые подверглись манипуляциям, передает DW.
Отмечается, что VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, которые добиваются компенсации в деле о манипуляции данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.
В свою очередь, организация, представляющая потребителей, возложила вину на Volkswagen.
По утверждению защитников потребителей, в VW отказались создавать прозрачную систему компенсационных выплат. Volkswagen заявил, что представители истцов выдвинули требование об одноразовом адвокатском гонораре в 50 миллионов евро, но никак не обосновали эту сумму.
Вместе с тем, стороны уже договорились про общую компенсацию объемом 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, который был подвергнут манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего количества признанных исков. Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.
Напомним, в июне 2018 года прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на €1 миллиард в связи с «дизельным скандалом».
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Переговоры по поводу мирового соглашения в рамках дизельного скандала между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии завершились провалом.
Однако автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, которые подверглись манипуляциям, передает DW.
Отмечается, что VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, которые добиваются компенсации в деле о манипуляции данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.
В свою очередь, организация, представляющая потребителей, возложила вину на Volkswagen.
По утверждению защитников потребителей, в VW отказались создавать прозрачную систему компенсационных выплат. Volkswagen заявил, что представители истцов выдвинули требование об одноразовом адвокатском гонораре в 50 миллионов евро, но никак не обосновали эту сумму.
Вместе с тем, стороны уже договорились про общую компенсацию объемом 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, который был подвергнут манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего количества признанных исков. Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.
Напомним, в июне 2018 года прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на €1 миллиард в связи с «дизельным скандалом».