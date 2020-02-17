По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину по официальным и неформальным каналам составил почти 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, по предварительным данным финучреждения, в 2019 году объем частных переводов по официальным и неформальным каналам составлял в Украину из-за границы - почти 12 миллиардов долларов США в эквиваленте, с Украины за границу - почти 600 миллионов долларов США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину - почти 2,3 миллиардов долларов США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину, а с Украины - почти 400 миллионов долларов США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов с Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину: из США - 18%, с Израиля - 14%; с Италии - 9%; из России - 7%; из Польши - 7%; из других 219 стран - 45%;

с Украины: в Россию - 31%; в Грузию - 11%; в Азербайджан - 6%; в Китай - 5%; в Узбекистан - 5%; в другие 195 стран - 42%.

Самые большие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украину и 96% - с Украины.