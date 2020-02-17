Николаевский областной совет собирается потратить на содержание своего здания на протяжении 2020 года более 1,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZooro.

Согласно данным ресурса, чиновники оценили работы по содержанию в надлежащем состоянии помещений и оборудования административного здания Николаевского областного совета с придомовой территорией 1 миллион 570 тысяч 63 гривны.

За указанную сумму подрядчик должен будет до конца текущего года должен будет содержать системы водоснабжения и теплоснабжения, содержать в надлежащем состоянии системы электроснабжения, убирать кабинеты, конференц зал, сессионный зал, туалеты и прочие помещения областного совета, осуществлять техническое сопровождение заседаний комиссий, совещаний и мероприятий, которые будут проходить в сессионном зале.

Стоит отметить, что облсовет уже дважды пытался провести данный тендер, однако оба раза не было подано ни одной заявки.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.