Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что Николаев поучаствует в грантовой программе Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) по энергомодернизации домов на 300 тысяч евро.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам городского головы, в рамках программы планируется модернизация теплосетей и установка индивидуальных пунктов в жилых домах. Александр Сенкевич также отметил, что на сегодняшний день Николаев передал в Кабмин документацию для участия в программе НЕФКО.

— Это проект энергомодернизации со НЕФКО. Он интересен тем, что у него очень большая грунтовая составляющая порядка 300 тысяч евро безвозвратных денег. Мы также синхронизировали наши действия по нашим проектам, чтобы мы вошли в графики. Отключение куста, который находится в районе Херсонского шоссе и улицы Гмырева. Планируется подключение отдельных домов к котельной «Облтеплоэнерго», переделка всех теплосетей и установка в домах индивидуальных тепловых пунктов. Второй проект, это на пересечении улицы Свиридова и Херсонского шоссе отключение куста и подключения домов к новой котельной. Это позволит нам отключить полностью тупиковую ветку, которая идет под Херсонским шоссе, что в свою очередь позволит нам не модернизировать 1,5 километра сетей, а просто ими не пользоваться и сделать более энергоэффективной систему. Вот тогда мы сможем говорить о ремонте дорожного покрытия по Херсонскому шоссе, которое мы не можем сделать из-за аварийных сетей. И третий проект, это вынос котельной, которая находится на Центральном проспекте 22, и подключение ее к мощностям ТЭЦ. Это будет стоить 500 тысяч кредитных евро и плюс 300 тысяч грантовых безвозвратных средств от НЕФКО, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.