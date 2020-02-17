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Теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 миллиардов гривен.
Об этом свидетельствуют данные исследования Ernst & Young, проведенного в рамках меморандума с Минэкономики, НБУ и Госстатом, сообщает пресс-служба НБУ.
Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.
По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них:
19,7% ВВП (702 миллиарда гривен) - наличная теневая экономика,
4,1% ВВП (144 миллиарда гривен) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика.
В целом в ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018 год, уровень ее денежной экономики и другое. Исследование разделяет «наличную теневую экономику» на «следственную» и «пассивную» в зависимости от того, кто от нее выигрывает. В так называемой «следственной теневой экономике» две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счет и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах. В так называемой «пассивной теневой экономике» выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги.
Исследование в Украине показывает, что более четверти (26,2%) объема «наличной теневой экономики» (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) — это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются обе стороны — и продавец, и покупатель. А остальное (73,8%) от общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 миллиардов гривен) — это «пассивная теневая экономика», инициатором которой является продавец. Стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить именно уровень «пассивной теневой экономики».
— Благодаря снижению объемов теневой экономики, для функционирования которой необходим исключительно наличный ресурс, будет расти и общий уровень экономики страны. Ведь безналичные средства будут оставаться в экономике, а следовательно, будут работать на ее развитие. В частности, косвенно это поспособствует снижению стоимости кредитования населения и бизнеса, дальнейшему прогрессу валютной либерализации. От прозрачного ведения бизнеса будет расти также база налогообложения, то есть произойдет рост поступлений в государственный бюджет, - сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.
Генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева добавила, что в Украине уже есть более 333 тыс. POS-терминалов. Восемь из 10 операций по платежным картам - безналичные.
В исследовании говорится также, что на уменьшение теневой экономики может влиять реализация социальных выплат исключительно в безналичной форме, налоговых льгот, установление торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов. Так, предыдущие исследования в европейских странах подтверждают, что увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует уменьшению уровня теневой экономики на 0,6 – 3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1 – 0,8% от ВВП исследуемых стран.
По данным Mastercard, сегодня только 38% малого и среднего бизнеса в Украине предоставляют клиентам возможность оплаты товаров и услуг по безналичному расчету, то есть 62% предприятий работают исключительно с наличными.
Напомним, что исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев рассказал, что по его мнению в области половина бизнеса находится «в тени».
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Теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 миллиардов гривен.
Об этом свидетельствуют данные исследования Ernst & Young, проведенного в рамках меморандума с Минэкономики, НБУ и Госстатом, сообщает пресс-служба НБУ.
Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.
По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них:
19,7% ВВП (702 миллиарда гривен) - наличная теневая экономика,
4,1% ВВП (144 миллиарда гривен) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика.
В целом в ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018 год, уровень ее денежной экономики и другое. Исследование разделяет «наличную теневую экономику» на «следственную» и «пассивную» в зависимости от того, кто от нее выигрывает. В так называемой «следственной теневой экономике» две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счет и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах. В так называемой «пассивной теневой экономике» выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги.
Исследование в Украине показывает, что более четверти (26,2%) объема «наличной теневой экономики» (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) — это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются обе стороны — и продавец, и покупатель. А остальное (73,8%) от общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 миллиардов гривен) — это «пассивная теневая экономика», инициатором которой является продавец. Стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить именно уровень «пассивной теневой экономики».
— Благодаря снижению объемов теневой экономики, для функционирования которой необходим исключительно наличный ресурс, будет расти и общий уровень экономики страны. Ведь безналичные средства будут оставаться в экономике, а следовательно, будут работать на ее развитие. В частности, косвенно это поспособствует снижению стоимости кредитования населения и бизнеса, дальнейшему прогрессу валютной либерализации. От прозрачного ведения бизнеса будет расти также база налогообложения, то есть произойдет рост поступлений в государственный бюджет, - сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.
Генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева добавила, что в Украине уже есть более 333 тыс. POS-терминалов. Восемь из 10 операций по платежным картам - безналичные.
В исследовании говорится также, что на уменьшение теневой экономики может влиять реализация социальных выплат исключительно в безналичной форме, налоговых льгот, установление торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов. Так, предыдущие исследования в европейских странах подтверждают, что увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует уменьшению уровня теневой экономики на 0,6 – 3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1 – 0,8% от ВВП исследуемых стран.
По данным Mastercard, сегодня только 38% малого и среднего бизнеса в Украине предоставляют клиентам возможность оплаты товаров и услуг по безналичному расчету, то есть 62% предприятий работают исключительно с наличными.
Напомним, что исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев рассказал, что по его мнению в области половина бизнеса находится «в тени».