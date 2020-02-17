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Британское правительство потратит $1,6 миллиардов на создание суперкомпьютера для прогнозирования погоды и климатических изменений.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на Bloomberg.
Новый суперкомпьютер заменит действующее устройство, которое входит в топ-50 мощнейших компьютеров в мире. Девайс должен помочь стране показать «лидерство в исследовании климата и достичь амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями».
Будущая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма.
Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов.
Кроме этого суперкомьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу. Технические характеристики погодного суперкомпьютера пока чтоне раскрываются. Также не сообщается, какая компания займется сборкой его оборудования.
Планируется, что суперкомпьютер запустят к 2022 году. Также сообщается, что его создание является частью плана Великобритании по борьбе с глобальным потеплением.
Напомним, что Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами.
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Британское правительство потратит $1,6 миллиардов на создание суперкомпьютера для прогнозирования погоды и климатических изменений.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на Bloomberg.
Новый суперкомпьютер заменит действующее устройство, которое входит в топ-50 мощнейших компьютеров в мире. Девайс должен помочь стране показать «лидерство в исследовании климата и достичь амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями».
Будущая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма.
Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов.
Кроме этого суперкомьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу. Технические характеристики погодного суперкомпьютера пока чтоне раскрываются. Также не сообщается, какая компания займется сборкой его оборудования.
Планируется, что суперкомпьютер запустят к 2022 году. Также сообщается, что его создание является частью плана Великобритании по борьбе с глобальным потеплением.
Напомним, что Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами.