Будущая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма.

Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов.

Кроме этого суперкомьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу. Технические характеристики погодного суперкомпьютера пока чтоне раскрываются. Также не сообщается, какая компания займется сборкой его оборудования.