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Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции «Барака».
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, данное решение является историческим моментом для Эмиратов.
— Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию, - заявил Хамад аль-Каабе.
Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе этого года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.
Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании «Korea Electric Power Corporation». Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов. Ранее планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.
После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах откроют первую синагогу. Она станет частью мультирелигиозного комплекса, строительство которого начнут в этом году и завершат в 2022 году.
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции «Барака».
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, данное решение является историческим моментом для Эмиратов.
— Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию, - заявил Хамад аль-Каабе.
Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе этого года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.
Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании «Korea Electric Power Corporation». Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов. Ранее планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.
После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах откроют первую синагогу. Она станет частью мультирелигиозного комплекса, строительство которого начнут в этом году и завершат в 2022 году.