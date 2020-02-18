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Фонд Государственного имущества Украины выставил на продажу три порта, которые имеют выход к Черному морю. Речь идет о портах: «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск».
Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.
— Три морские порта, о которых идет речь, очень убыточны для государства, им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы своим работникам. Наша задача - найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное - работников портов, - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по двум портам было принято в декабре прошлого года, в ближайшее время будет готова документация по «Белгород-Днестровскому».
Напомним, Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.
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Фонд Государственного имущества Украины выставил на продажу три порта, которые имеют выход к Черному морю. Речь идет о портах: «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск».
Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.
— Три морские порта, о которых идет речь, очень убыточны для государства, им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы своим работникам. Наша задача - найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное - работников портов, - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по двум портам было принято в декабре прошлого года, в ближайшее время будет готова документация по «Белгород-Днестровскому».
Напомним, Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.