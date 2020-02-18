Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» Николаевского горсовета закупит у компании из Харькова электроэнергии на 92 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 14 февраля заключили с компанией ООО «ЭК «Энолл» два договора на 32 миллионов 914 тысяч 652 гривны по закупке электроэнергии для нужд предприятия в Херсонской области, и на 59 миллионов 321 тысячу 856 гривен по закупке электроэнергии для нужд предприятия в Николаеве.

В соответствии с условиями договоров компания должна будет поставить «Николаевводоканалу» 57 миллионов 955 тысяч киловатт до конца текущего года.

Ранее в комментарии корреспонденту НикВести директор КП Борис Дуденко заявил, что оплата электроэнергии в Херсоне производится по той причине, что «Николаевводоканал» занимается подкачкой воды для нужд Николаева из Днепра.

— Тендер в Херсонской области, это для водозабора воды из Днепра, а тендер в Николаеве для водоснабжения города, работы станций водопровода, канализации, то есть для всех потребностей предприятия по водоснабжению и водоотведению, – отметил Борис Дуденко.

Стоит отметить, что ранее издание Наші гроші сообщало, что «Николаевводоканал» 15 января по результатам проведения тендера заключило соглашение с ООО «ЭК «Энолл» о поставках электроэнергии общей стоимостью 86 миллионов 590 тысяч гривен.

При этом, сперва КП заказало 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии по 2,46 гривны. Однако, через неделю, 22 января цену снизили дополнительным соглашением на 2% - до 2,41 гривен. При этом общая стоимость и другие существенные условия договора не изменилась. Эта цена оказалась выше цен для других заказчиков Николаевщины и водоканалов в других областях.

Так, Управление образования Николаевского горсовета 22 января в ходе переговорной процедуры заказало у ООО «Николаевская электроснабжающая компания» электроэнергию по 2,30 гривны. Но в тот же день цену снизили до 2,08 гривен, что на 16% ниже цены на электроэнергии от компании «Энолл» для КП «Николаевводоканал».

Если бы водоканал купил электроэнергию по цене, полученной педагогами, он потратил бы 73 миллиона 220 тысяч гривен, что на 13 миллионов 370 тысяч гривен ниже стоимости подписанного соглашения с «ЭК «Энолл».

Кроме того, КП «Винницаоблводоканал» 4 января заказало у компании «Энер Винница» электроэнергию по 2,14 гривны, что на 13% дешевле чем у «Нкиолаевводоканала».

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Энолл» была зарегистрирована в 2012 году, в Харькове. Ее учредителем и непосредственным руководителем является Евгений Бильченко.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается потратить на оплату электроэнергии в 2020 году более 33 миллионов гривен.