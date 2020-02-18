Министерство культуры, молодежи и спорта намерено направить около 29 миллионов гривен на закупку книг в украинские библиотеки.

Об этом сообщила заместительница министра культуры Ирина Подоляк, передаёт Левый берег.

— У нас была большая дискуссия о том закупать ли, какое количество закупать, какой процент средств государственного бюджета направить на то, чтобы закупать книги... В этом году из средств Украинского института книги выделено около 29 миллионов гривен,- рассказала Ирина Подоляк.

Она отметила, что книги будут предоставлены тем библиотекам, которые покажут план своей работы и что они будут делать с книгами. По словам Ирины Подоляк, на данный момент в Украине насчитывается около 33 тысяч библиотек, более 15 тысяч из них являются публичными.

Кроме этого, по Украине уже оцифрованы около 6 тысяч библиотек и совместно с Министерством цифровой трансформации планируется оцифровывать еще больше.

Подоляк подчеркнула, что важной проблемой является размер зарплат библиотекарей, поэтому планируется ввести дополнительные критерии работы, выполнение которых позволит работникам библиотек получать зарплаты выше.

Минкультуры совместно с Министерством образования и Институтом книги намерены также ввести в детских садах 15-минутное чтение украинских рассказов перед сном для продвижения украинской литературы.

Кроме того, в госбюджете Минкультуры на 2020 год на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров в целом предусмотрено около 800 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» Николаевского горсовета закупит у компании из Харькова электроэнергии на 92 миллиона гривен.