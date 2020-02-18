Дело о недострое на Намыве, который купил Николаевский городской совет за 11 миллионов, было вновь направлено по подследственности в НАБУ. В ходе экспертизы установили, что горсовет переплатил за здание 2,2 миллиона.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Как известно, в мае 2017 года Николаевский горсовет принял решение о приобретении за 11 миллионов гривен недостроенного здания по улице Озёрная, 43 в микрорайоне Намыв для размещения там Дома культуры. Позже многие депутаты посчитали покупку нецелесообразной и выразили своё недовольство из-за высокой цены. Также появилась информация, что стоимость здания была завышена на 5 миллионов гривен.

Отмечается, что под процессуальным руководством Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 следователи полиции проводилось досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, чиновниками Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Установлено, что чиновники управления приобрели по умышленно завышенной стоимости объект незавершенного строительства, расположенного в Николаеве, на улице Озерной, 43, для обустройства Дворца культуры.

В частности, согласно договору купли-продажи от 18 июля 2017, продавцу здания было уплачено 11 миллионов 320 тысяч гривен бюджетных средств. Однако, согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, рыночная стоимость указанного объекта недвижимости в день его приобретения составляла - 8 миллионов 935 тысяч 918 гривен.

В результате противоправных действий лиц, из городского бюджета безосновательно было потрачено больше 2,2 миллионов гривен.

Материалы уголовного производства в соответствии с требованиями статьи 216 УПК переданы в Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова рассказала, что профильная комиссия согласовывала решение о покупке недостроя на Намыве за 11 миллионов гривен в фойе мэрии перед сессией.

Напомним, что в феврале 2019 года прокурор Николаевской области Тарас Дунас рассказал, что расследование по делу о покупке городским советом в 2017 году недостроенного здания банка «Столица» в микрорайоне Намыв за 11 миллионов гривен будет проводить Национальное антикоррупционное бюро Украины.