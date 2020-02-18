Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании одобрил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 и 2021, 2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 миллиарда гривен, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.

Государственным оборонным заказом предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 миллиарда гривен (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 миллиарда будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По предварительным расчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции, следовательно импорт — соответственно около 10%, что предполагает поддержку отечественного ОПК.

В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий наши военные получат впервые.

Также на заседании Кабинету Министров была поставлена задача внести на рассмотрение парламента проекты законов относительно создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий.

Государственным оборонным заказом предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проектам по созданию ракетной техники.

Ранее сообщалось, что государственный концерн «Укроборонпром» после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).