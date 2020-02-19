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Кабинет министров Украины принял решение выделить 1,3 миллиарда гривен на выплаты пособий жертвам нацистских преследований.
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 19 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По расчетам правительства, размер выплаты одному лицу составит от 570 до 4120 гривен ($23-170).
— Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году, – заявил Алексей Гончарук.
Премьер-министр также напомнил, что во время предыдущего заседания правительства добровольцам, которые участвовали в АТО, упростили процедуру получения статуса участника боевых действий.
Напомним, немецкое правительство упростило правила для получения гражданства потомкам людей, бежавших из нацистской Германии.
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Кабинет министров Украины принял решение выделить 1,3 миллиарда гривен на выплаты пособий жертвам нацистских преследований.
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 19 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По расчетам правительства, размер выплаты одному лицу составит от 570 до 4120 гривен ($23-170).
— Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году, – заявил Алексей Гончарук.
Премьер-министр также напомнил, что во время предыдущего заседания правительства добровольцам, которые участвовали в АТО, упростили процедуру получения статуса участника боевых действий.
Напомним, немецкое правительство упростило правила для получения гражданства потомкам людей, бежавших из нацистской Германии.