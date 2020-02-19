Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 19 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По расчетам правительства, размер выплаты одному лицу составит от 570 до 4120 гривен ($23-170).

— Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году, – заявил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также напомнил, что во время предыдущего заседания правительства добровольцам, которые участвовали в АТО, упростили процедуру получения статуса участника боевых действий.

Напомним, немецкое правительство упростило правила для получения гражданства потомкам людей, бежавших из нацистской Германии.