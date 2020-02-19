Суд требует вернуть государству землю в Николаевской области площадью 800 м2 и стоимостью свыше 200 тысяч гривен, которую горсовет незаконно передал в собственность гражданина.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

По иску Николаевской местной прокуратуры №2 суд постановил вернуть землю лесного фонда соснового урочища «Октябрьское» площадью 800 м2 и стоимостью больше 200 тысяч гривен государству.

Установлено, что Николаевский горсовет этот земельный участок незаконно передал в собственность гражданина для строительства и дальнейшего обслуживания жилого дома без изъятия земли из пользования госпредприятия «Николаевское лесное хозяйство».

Это решение было признано незаконным, а государственный акт на право собственности на земелю - недействительным. Суд обязал гражданина вернуть землю в собственность государства.

Напомним, что Первомайская местная прокуратура потребовала вернуть в собственность государства 22 гектара земли стоимостью 18 миллионов гривен.