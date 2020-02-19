Об этом в комментарии Hromadske сообщил заместитель директора Попасненского районного водоканала Евгений Лысенко.

— «Представители» той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет, – рассказал он.

В то же время, Лысенко отметил, что если раньше так называемая «ЛНР» рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

— Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную – прим.). Думаю, они глумятся над нами, – рассказал заместитель директора водоканала.

Отметим, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 года из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск – около 46 тысяч абонентов.

В октябре 2019 года сообщалось, что водоканал задолжал 168 миллионов гривен ($6,9 миллионов) за электроэнергию компании «Луганское энергетическое объединение». Главный инженер «Лисичанскводоканал» Виктор Францов отмечал, что уже в то время ситуация была довольно критической, поскольку платить долги у коммунального предприятия нет возможности.

Напомним, жители «ЛНР» накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы.