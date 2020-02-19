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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 2,6 миллиона гривен на уход за зелёными зонами на бульварных частях и на кольцах в городе.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 19 февраля объявили торги на уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства, которые расположены на бульварных частях и на кольцах в Николаеве на общей площади 191 тысяча 748 м2 с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 655 тысяч гривен.
Конечный срок подачи тендерных предложений до 6 марта 2020 года, срок предоставления услуг по этому договору до 31 декабря 2020 года.
В соответствии с тендерными условиями, подрядчик должен будет ухаживать за зелеными зонами на бульварных частях по улице Чкалова, Пограничной, Кузнецкой, Садовой, а также за зелеными зонами на кольце по улице Пограничная, кольце на углу улиц Пограничная и Садовая и на кольце на углу улиц Чкалова и Садовой.
Подрядчик должен будет очищать территории от мусора и грязи, плитку от травы и грязи, дорожки и лестницы от льда, ухаживать за деревьями, многолетними цветами и газонами и выполнять прочие работы.
Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 2,5 миллиона гривен на уход за парками и скверами в 2020 году в Заводском районе.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 2,6 миллиона гривен на уход за зелёными зонами на бульварных частях и на кольцах в городе.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 19 февраля объявили торги на уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства, которые расположены на бульварных частях и на кольцах в Николаеве на общей площади 191 тысяча 748 м2 с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 655 тысяч гривен.
Конечный срок подачи тендерных предложений до 6 марта 2020 года, срок предоставления услуг по этому договору до 31 декабря 2020 года.
В соответствии с тендерными условиями, подрядчик должен будет ухаживать за зелеными зонами на бульварных частях по улице Чкалова, Пограничной, Кузнецкой, Садовой, а также за зелеными зонами на кольце по улице Пограничная, кольце на углу улиц Пограничная и Садовая и на кольце на углу улиц Чкалова и Садовой.
Подрядчик должен будет очищать территории от мусора и грязи, плитку от травы и грязи, дорожки и лестницы от льда, ухаживать за деревьями, многолетними цветами и газонами и выполнять прочие работы.
Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 2,5 миллиона гривен на уход за парками и скверами в 2020 году в Заводском районе.