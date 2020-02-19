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В Одесской области уже начался ремонтно-строительный сезон по восстановлению дорог.
Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».
— На юге страны начались работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге Т-16-27 КПП «Августовское» - Тарутино - Арциз - Татарбунары, км 39 - 57 (Арцизский район). Подрядчик выполняет подготовительные работы к среднему ремонту, а уже в конце этой недели начнет фрезерования существующего дорожного покрытия, – говорится в сообщении.
Также в «Укравтодоре» отметили, что на этой неделе ремонтные работы стартовали на Львовщине и Полтавщине.
Напомним, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что Николаевская облгосадминистрация прячет от депутатов план и перечень дорог, на ремонт которых собирается потратить 556 миллионов в 2020 году.
В Одесской области уже начался ремонтно-строительный сезон по восстановлению дорог.
Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».
— На юге страны начались работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге Т-16-27 КПП «Августовское» - Тарутино - Арциз - Татарбунары, км 39 - 57 (Арцизский район). Подрядчик выполняет подготовительные работы к среднему ремонту, а уже в конце этой недели начнет фрезерования существующего дорожного покрытия, – говорится в сообщении.
Также в «Укравтодоре» отметили, что на этой неделе ремонтные работы стартовали на Львовщине и Полтавщине.
Напомним, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что Николаевская облгосадминистрация прячет от депутатов план и перечень дорог, на ремонт которых собирается потратить 556 миллионов в 2020 году.